Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, prima dell’inizio del match contro il Saint-Gilloise parla ai microfoni di Sky Sport presentando le scelte tattiche per questa sera:

Lautaro ed Esposito in campo, la scelta è dovuta alle valutazioni sull’assenza di Thuram e sull’avere Bonny fresco per le prossime partite?

“C’è un po’ tutto. Il fatto di giocare ogni 72 ore, di Esposito che ha saputo dimostrare di dare un contributo alla squadra. Le scelte sono difficili davanti, ne ho quattro quando Marcus sta bene e ne posso scegliere solo due. Ma sono molto felice di come stanno rispondendo e di come mettono tutto a disposizione della squadra riuscendo anche a fare gol”.