Prosegue la sagra del gol in questa terza giornata della League Phase di Champions League. Nelle partite disputate alle ore 18.45, infatti, si sono registrate due vittorie per 3-1 che portano il computo totale a 51, in attesa del grosso dei match in programma fra pochi minuti. Si prende subito uno spaghetto l'Athletic Bilbao che dopo nemmeno un minuto di gioco regala al Qarabag il gol del vantaggio firmato da Leandro Andrade; i baschi, però, rimettono a posto la situazione con la doppietta di Gorka Guruzeta, intervallata dalla rete di Robert Navarro, e incamerano i primi tre punti di questa Champions dopo due sconfitte.

Vince per 3-1 anche il Galatasaray contro il Bodo/Glimt: apre le marcature al terzo minuto Victor Osimhen che poi raddoppia mezz'ora più tardi, poi è Yunus Akgun a firmare il tris. Rete della bandiera per i norvegesi che arriva al 75esimo per opera di Andreas Helmersen. Galatsaray che sale a quota sei, Bodo che rimane a due punti. 

Sezione: News / Data: Mer 22 ottobre 2025 alle 20:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print