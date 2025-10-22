Dopo due anni di stop forzato per la squalifica per doping, Alejando 'Papu' Gomez può finalmente spezzare le catene e fare il suo debutto con il Padova magari già in occasione del prossimo match di campionato con la Juve Stabia. Quest'oggi, l'ex Catania e Atalanta è stato presentato come nuovo giocatore biancoscudato, parlando poi a margine ai microfoni di Sport Mediaset dove si è pronunciato anche sugli sviluppi del campionato di Serie A che spera di poter tornare a giocare presto: "Sorpreso da come sta andando? Sì e no, più o meno le squadre che dovevano essere in alto ci sono. Il campionato è molto lungo, ma per me non uscirà da Inter e Napoli".