Vittoria interna che mancava da quasi 4 mesi per l'Inter U23. Ecco le pagelle della partita tra i nerazzurri e la Virtus Verona.
CALLIGARIS 6 - Tolta l'indecisione con Berenbruch, che sarebbe potuta costare carissimo, è una serata di quasi totale inoperosità per lui.
ALEXIOU 6.5 - Bravo in difesa a disinnescare la Virtus Verona con tante palle alte che lui va a prendere di testa. Ottima prova.
PRESTIA 6.5 - La solita garanzia. Non trema e interviene quando c'è da intervenire, anche se i compagni spesso fermano prima la manovra avversaria.
CINQUEGRANO 6.5 - Intraprendente: questa la parola più adatta per riassumere la sua prestazione in un ruolo, quello di difensore di destra, che non fa spesso ma che oggi ricopre con grande affidabilità. Decisivo anche in occasione del rigore, procurato da lui.
COCCHI 6.5 - Tanta qualità, tanta spinta, sempre pronto. Manca forse un pizzico di precisione sul più bello, con un paio di conclusioni sbilenche, ma la prestazione è più che positiva.
BOVO 5.5 - Gioca un primo tempo in cui, specie inizialmente, fatica a tenere il ritmo e commette diversi errori, poi cresce con il passare dei minuti ma non basta per raggiungere la sufficienza. Giusta la sostituzione all'intervallo, anche in virtù del cartellino giallo che pendeva su di lui. Dal 46' KACZMARSKI 6.5 - Entra bene e dà sostanza e qualità alla manovra nerazzurra. Ottimo ingresso in campo.
FIORDILINO 6 - A volte un po' macchinoso in fase di gestione della palla, dà il meglio di sé, questa sera, in interdizione. Ottima partita per lui nel lavorare, la Virtus Verona fatica parecchio a costruire anche per merito suo. Dall'88' ZANCHETTA S.V.
BERENBRUCH 6.5 - Partita positiva per lui, che mette qualità e precisione nella manovra nerazzurra. Nel secondo tempo sfiora il gol con un bel tiro a giro, bravo Alfonso a impedirglielo. Poi le energie finiscono e diventa impalpabile, ma nel complesso il giudizio è positivo. Dal 67' TOPALOVIC 6 - Non manca intensità e grinta, buon ingresso.
KAMATE' 6 - Nel primo tempo è coinvolto nel gioco nerazzurro e sembra che possa essere a lui a dare il guizzo decisivo per il vantaggio. Poi gli avversari gli prendono le misure e lui si accende a intermittenza, uscendo dalle partite.
LAVELLI 5.5 - Fatica a farsi trovare dai compagni, cosa che invece di solito gli riesce molto bene. In un paio di occasioni, orientandosi meglio con il corpo spalle alla porta, avrebbe potuto innescare azioni pericolose, pur faticando molto contro la marcatura ruvida di Munaretti. Dal 67' SPINACCE' 6 - Discreto ingresso in campo per lui. Nulla di trascendentale, ma comunque si fa vedere.
LA GUMINA 6.5 - Glaciale dal dischetto dopo minuti di confusione dovuti alla malagestione arbitrale. Si tratta dell'unico acuto di una partita non esaltante, ma l'attaccante resta sempre il giocatore più incisivo di questa Inter U23. Dall'80 ZUBEREK S.V.
Mister Stefano VECCHI 6.5 - Buona prestazione a tutto tondo per l'Inter U23. Nel secondo tempo forse un po' troppo passiva, ma comunque solidissima e mai in pericolo. La strada è decisamente quella giusta, con tanti giocatori che stanno crescendo partita dopo partita.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 21:15 Assist, gol in trasferta, con il destro e con il sinistro. Lautaro nell'élite d'Europa: tutti i numeri del Toro
- 21:00 fcinPalacios riflette sul suo futuro. Se continuasse a rifiutare proposte rischierebbe la 'retrocessione'
- 20:45 FootyHeadlines - Spuntano nuove immagini della divisa casalinga dell'Inter 2026/27
- 20:40 Cocchi in conferenza: "Contento della prestazione. Allenarmi con grandi campioni fa bene al mio futuro"
- 20:30 Qui Pisa - Verso l'Inter, Gilardino riaccoglie Akinsamiro e Caracciolo e aggiunge un nuovo acquisto
- 20:25 Vecchi in conferenza: "Era importante portare a casa i tre punti. Siamo stati attenti"
- 20:15 Inter U23-Virtus Verona, le pagelle: Alexiou ferma tutto, La Gumina glaciale
- 20:00 Malen subito protagonista, la Roma batte il Torino 2-0 e stacca la Juventus: per Gasperini ora c'è il Milan di Allegri
- 19:50 Dopo quasi quattro mesi l'Inter U23 torna a vincere in casa: Virtus Verona battuta 1-0, decide La Gumina
- 19:45 Trevisani e Callegari concordi: "Se l'Inter cede Frattesi prenda Palestra, è fortissimo"
- 19:30 Inter Women, Piovani: "Prestazione di altissimo livello, questo gruppo merita tutto e sta alzando l'asticella"
- 19:15 Dopo il ko con la Juve, l'Inter ha lasciato solo qualche briciola agli avversari: media punti spettacolare
- 19:00 Gautieri sulla lotta Scudetto: "Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine"
- 18:45 Bari in caduta libera: i biancorossi battuti in casa dalla Juve Stabia, Stabile e De Pieri restano in panchina
- 18:30 Napoli, Lobotka non perde le speranze: "Scudetto? Difficile, ma ci sono ancora tante partite da giocare"
- 18:15 La Lazio punta Giovane del Verona: club al lavoro per uno scambio con Belahyane
- 18:00 Piovani a RAI Sport: "Le ragazze sono tornate alla grande dopo la sosta". Poi ricorda Commisso
- 17:45 Silver aggiorna su NBA Europe: "Per Milano parliamo con Inter, Milan e Olimpia. E le parti parlano tra loro"
- 17:30 L'Inter Women inizia col botto il 2026: Vilhjálmsdóttir e Milinkovic ribaltano la Juventus, finisce 2-1
- 17:15 Sky - Allenamento di scarico alla Pinetina. Josep Martinez in gruppo, è disponibile per l'Arsenal
- 17:02 La Fiorentina si rialza a Bologna: Mandragora e Piccoli rilanciano la Viola. Ora la salvezza è un obiettivo tangibile
- 16:45 Arsenal ancora imbattuto in Champions. L'Inter ultima squadra a battere i Gunners in fase campionato
- 16:30 Nuovo test per l'Hajduk, Mlacic out. Definito il suo ingaggio all'Inter, in estate idea transito al Lugano. Però...
- 16:15 Napoli, la ricetta di Mazzocchi: "Non dobbiamo pensare all'Inter, ma solo al nostro percorso"
- 16:00 Borghi analizza la vittoria dell'Inter: "Calcio bellissimo, unico neo la mancata concretizzazione"
- 15:45 Scontri in autostrada tra ultras di Fiorentina e Roma: guerriglia e attimi di forte tensione
- 15:30 Hernanes: "L'Inter vince le partite sporche con gli attaccanti. Alla Juve questa cosa manca"
- 15:15 L'Inter Women torna in campo, ed è subito big match con la Juventus: le formazioni ufficiali
- 15:00 Akanji si gode il risultato con l'Udinese: "Vittoria importante"
- 14:45 Torino, Asllani sempre più fuori dal progetto: l'albanese non convocato per la partita con la Roma
- 14:30 Parma e Genoa danno continuità alla striscia positiva: finisce 0-0 il lunch match del Tardini
- 14:15 Arsenal, Arteta e il calendario: "Prima l'Inter, poi lo United. Ora riflettiamo e poi ripartiamo"
- 14:00 Pinheiro arbitro di Inter-Arsenal: un solo precedente coi nerazzurri nella scorsa Champions
- 13:46 Cosmi esalta Akanji: "Acquisto azzeccato sotto ogni punto di vista. Porta esperienza e qualità"
- 13:31 Dalla Svizzera - Il Basilea sogna Sommer, ma non è l'unica opzione per il futuro: cosa filtra da fonti vicine al giocatore
- 13:17 Udinese, Solet: "Sconfitta difficile da accettare perché avremmo potuto pareggiare. Ma è il calcio"
- 13:03 Mlacic cambia agente, l'Inter non è contenta e non aspetta: c'è il rischio che l'operazione possa saltare
- 12:48 Compie cinquantanove anni Ivan Zamorano. Gli auguri dell'Inter: "Happy birthday Bam Bam"
- 12:34 Addio a Commisso, la Fiorentina: "Grazie a tutti i club, ai tifosi e alle federazioni per la loro vicinanza"
- 12:20 Corsera - L'Inter ferita da una stagione senza trofei ha quel qualcosa in più. E non si compra al mercato
- 12:06 Calvarese: "Udinese-Inter, errore di Di Bello nel giallo per Carlos Augusto. Il brasiliano interviene in maniera pulita"
- 11:52 Moviola CdS - Di Bello si complica la vita: nessun tocco di mano di Kabasele, né il giallo a Carlos Augusto
- 11:38 La Repubblica - Inter, secondo 1-0 di fila e altri tre punti. Chivu ha imparato l'arte di vincere di quel tanto che basta
- 11:24 Pagelle TS - Lautaro da 7,5, Akanji e Esposito premiati con un 7. Solo due i nerazzurri sotto la sufficienza
- 11:09 Angolo Tattico di Udinese-Inter - Akanji mediano nel finale, le catene esterne nerazzurre con qualità e velocità
- 10:55 Pagelle CdS - Chivu da 7 come Pio e Zielinski: con l'Udinese, l'unica colpa è aver tenuto aperto il match
- 10:40 Champions League, squadra arbitrale portoghese per Inter-Arsenal: fischietto affidato a Joao Pinheiro
- 10:26 Champions League, definito l'orario della conferenza di Chivu e dell'allenamento. Le attività della vigilia
- 10:12 PSV, il tecnico Bosz si tiene stretto Perisic e allontana l'Inter: "Non so nulla, ma non succederà. Resterà"
- 09:58 Moviola GdS - Di Bello va in blackout e fa due errori gravi. Carlos Augusto netto sul pallone, giallo inesistente
- 09:43 TS - È bastato un gol a Lautaro per consegnare i tre punti all'Inter. Contro l'Udinese un solo neo
- 09:29 CdS - Inter, che metamorfosi rispetto all'andata. Chivu detta la parola chiave: responsabilità
- 09:14 GdS - Lautaro torna a fare Lautaro e macina primati. Esposito al suo fianco si esalta: non più solo ThuLa
- 09:00 Pagelle GdS - Lautaro il migliore, ma Akanji, Pio e Zielinski top. Chivu fa valere la superiorità ma che sofferenza
- 08:45 CdS - L'Inter sbanca a Udine sull'asse Esposito-Lautaro. Undicesimo clean sheet in 21 gare, ma c'è un difetto
- 08:30 GdS - L'Inter batte di misura l'Udinese, si tiene il primo posto e si gode la nuova coppia d'attacco. Ma quanti sprechi...
- 08:15 Meravigliosamente Lautaro: un colpo accademico per la definizione della realtà nerazzurra
- 00:10 Hic Lautaro optime
- 23:50 Perisic nel mirino dell'Inter, ma intanto è decisivo con il PSV: oggi a segno contro il Sittard
- 23:35 Corsi, pres. Empoli: "Se la FIGC non può intervenire, il Governo aiuti i club a lanciare i giovani"
- 23:21 Adam Silver: "In NBA Europe c'è spazio per chi vuole tifare la sua squadra di calcio e di basket"
- 23:07 Juve Primavera, Padoin: "Inter ottimo avversario, c'è grande soddisfazione per la vittoria ottenuta senza subire gol"
- 22:53 Sorpresa in Serie A, la Juventus cade in casa del Cagliari: decide Mazzitelli, Inter a +10
- 22:38 Bisseck esulta sui social: "3 punti + clean sheet significa un bel fine settimana"
- 22:24 Duello milanese per il tricolore? Braglia: "Campionato anomalo, le 5 davanti possono vincere tutte"
- 22:10 Calciomercato invernale 2026, l'atto finale allo Sheraton Milan San Siro: date e ore di apertura
- 21:55 Fabregas: "In Italia se un giovane non convince lo levate. Con me gioca almeno sette partite"
- 21:41 AIA, il vicepresidente Massini difende gli arbitri: "Non permetteremo a nessuno di offendere il nostro onore"
- 21:27 Canzi, all. Juventus Women: "L'Inter ha raccolto meno di quanto seminato, così come noi"
- 21:13 Lecce, Di Francesco: "Ottima prova sul campo dell'Inter, contro il Milan dovremo crederci un po' di più"