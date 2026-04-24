Denzel Dumfries ha di nuovo cambiato agente. La notizia arriva da Tuttosport ed è ovviamente "particolare", considerando che l'ultima notizia in tal senso risale a non molte settimane fa. Come riporta il quotidiano, infatti, in autunno il giocatore aveva firmato con l'agenzia Epic Sports di Ali Barat, ma al momento alla stessa sono stati affidati soltanto i diritti d'immagine. La procura vera e propria è passata nelle mani del padre Boris, per quello che è l'ennesimo cambio di scenario recente.

Non è un mistero che uno dei desideri dell'olandese sia quello di riuscire a provare un'esperienza in Premier League, Probabilmente anche per questo Dumfries ha tentato più strade e cambiato diverse volte procuratore. Inizialmente faceva parte della scuderia di Mino Raiola, alla morte di quest'ultimo è rimasto per qualche tempo con Rafaela Pimenta, che ha raccolto l'eredità del suo vecchio capo, quindi ha firmato col gruppo Wasserman, che ha lavorato sull'ultimo rinnovo con l'Inter, quello che prevede l'attuale clausola rescissoria a 25 milioni di euro valida dal 1° al 31 luglio.

Successivamente, nella scorsa primavera, era cominciata la partnership con Jorge Mendes, ma l'accordo era terminato in fretta proprio per passare alla Epic. Dumfries si aspettava infatti di avere maggiore mercato in Premier League, dopo le prove strepitose nella passata stagione soprattutto in Champions, vedi in particolare la semifinale contro il Barcellona. Dall'Inghilterra si è invece mosso soltanto l'Aston Villa e l'olandese ha preferito declinare. Quindi il passaggio alla corte di Ali Barat e l'attuale situazione. Da ricordare che l'olandese percepisce 4,2 milioni di euro netti a stagione più i bonus con un accordo in scadenza nel 2027, per il quale finora non ci sono mai stati dialoghi per un rinnovo.