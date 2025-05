Potranno abbatterlo in futuro, ma anche quando di San Siro non ci sarà quasi più nulla, la leggenda di questa serata rimarrà per sempre nell'aria. Perché questa sera, a San Siro, è stata scritta una pagina della leggenda del calcio mondiale: non fossero bastati i sei gol della gara di andata, Inter e Barcellona decidono di dare vita ad una partita che darà da lavorare a tanti cardiologi. Con l'Inter che va in vantaggio di due gol, si fa riagganciare dopo pochi minuti della ripresa da un Barcellona veemente e cattivo che al minuto 87 sembra mettere il chiodo sulla bara col 3-2 di Raphinha. Ma non fa i conti col cuore, l'anima, la grinta di questa Inter: che al 93esimo trova un pari che sembrava perso nelle nebbie grazie alla zampata di Francesco Acerbi, e poi nei supplementari ribalta la situazione con la zampata di lui, dell'uomo che decide le partite che contano: Davide Frattesi, che firmò il colpo all'Allianz Arena col Bayern Monaco, mette il timbro sul passaporto dell'Inter per la seconda finale di Champions in tre anni. San Siro, un giorno non ci sarai più, ma questa sera rimarrà per sempre.

IL TABELLINO

INTER-BARCELLONA 4-3

MARCATORI: 21' Lautaro Martinez (I), 45' + 1' Calhanoglu (I, rig.), 54' Eric Garcia (B), 60' Dani Olmo (B), 87' Raphinha (B), 90' + 3' Acerbi (I), 99' Frattesi (I)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck (71' 36 Darmian) 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (108' 6 De Vrij), 23 Barella, 20 Calhanoglu (79' 7 Zielinski), 22 Mkhitaryan (79' 16 Frattesi), 32 Dimarco (55' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (71' 99 Taremi).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 Josep Martinez, 8 Arnautovic, 21 Asllani, 56 Re Cecconi, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BARCELLONA: 25 Szczęsny; 24 Eric Garcia (98' 32 Fort), 2 Cubarsí (106' 6 Gavi), 5 Iñigo Martínez (76' 4 Araujo), 35 Gerard Martin; 21 De Jong, 8 Pedri (106' 18 Pau Victor); 19 Yamal, 20 Dani Olmo (82' 16 Fermin Lopez), 11 Raphinha; 7 Ferran Torres (90' 9 Lewandowski).

In panchina: 13 Iñaki Peña, 26 Astralaga, 10 Fati, 15 Christensen, 44 Farré, 45 Darvich.

Allenatore: Hans-Dieter Flick.

Arbitro: Marciniak (POL). Assistenti: Listkiewicz - Kupsik. Quarto ufficiale: Raczkowski. VAR: Higler (NED). Assistente VAR: Van Boekel.

Note

Spettatori: 75.504

Ammoniti: Calhanoglu (I), Inigo Martinez (B), Acerbi (I), Flick (B), Pau Victor (B), Carlos Augusto (I), Bastoni (I)

Corner: 5-6

Recupero: 1°T 3', 2°T 7', 1° TS 3', 2° TS 2'.

123' - FISCHIA MARCINIAK, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!!!!! L'INTER È IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!!!

122' - Thuram prende un fallo importantissimo da Fermin Lopez.

121' - De Vrij prende fallo da Araujo, tutti i compagni vanno a ringraziarlo.

120' - Due di recupero.

119' - Corner per il Barça, Sommer interviene e ne concede un altro.

118' - Bastoni prende cartellino giallo per una trattenuta su Yamal.

117' - Frattesi prende fallo da Raphinha e incita la folla.

116' - Altra grande respinta di Sommer su Yamal, a Lewandowski non riesce il tap in mandando alto.

114' - Sommer è l'angelo guardiano dell'Inter: il portiere mette la mano sul tiro di Yamal, mandando in corner per lo stupore dell'attaccante blaugrana.

114' - Carlos Augusto prova a servire Thuram che però è sulle gambe, il Barça guadagna poi una rimessa.

112' - Crossaccio di Fort, la palla termina direttamente sul fondo.

109' - Parata clamorosa di Szczesny su Frattesi servito da Thuram, calcio d'angolo.

108' - Uno sfiancato Dumfries lascia il posto a De Vrij. Dumfries che esce annaspando per la fatica.

107' - Lewandowski! Altra magia di Yamal su tre difensori, lancio di punta per il polacco che davanti alla porta manda fuori.

106' - Darmian chiude bene su Gavi, rimessa Barça.

23.21 - Il Barcellona batte il calcio d'inizio del secondo supplementare: PARTITI!

23.20 - Flick si gioca gli ultimi cambi: dentro Gavi e Pau Victor, fuori Cubarsì e Pedri.

105' + 3' - Barella viene lanciato in porta da Darmian, ma incredibilmente Marciniak fischia la fine del primo tempo. Clamoroso a San Siro.

105' + 2' - In piena riserva di energie, Thuram prende un fallaccio da Araujo. Marciniak gli risparmia un giallo sacrosanto.

105' + 2' - Cross di Yamal, uscita di Sommer ad anticipare Lewandowski.

105' + 1' - Tre minuti di recupero.

104' - Lewandowski trova Fort che punta la porta e calcia dalla distanza, pallone alto.

101' - Frattesi a terra, forse per un capogiro dovuto alla scarica elettrica di emozioni.

IL GOL DI FRATTESI: Thuram riesce a saltare due difensori e appoggiare per Taremi, che con calma olimpica controlla e serve Frattesi, che punta l'uomo e trova un diagonale perfetto che lascia Szczesny di sasso.

99' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

98' - Cambio per il Barcellona: Fort in campo al posto di Eric Garcia.

97' - FIltra un pallone in area nerazzurra, Pedri viene anticipato da Sommer in uscita.

94' - Frattesi prova il cross in mezzo, Gerard Martin chiude in fallo laterale.

94' - Taremi parte in posizione regolare e tenta il dialogo con Thuram, Cubarsì riesce a liberare.

92' - Carlos Augusto coi modi spicci ferma Yamal, giallo per il brasiliano.

23.00 - L'Inter dà il via ai tempi supplementari: PARTITI!

FULLTIME REPORT - Non ci credeva più nessuno: il Barcellona ha preso le redini del gioco nel secondo tempo, reagisce alla grande al doppio svantaggio del primo tempo e ribalta la situazione col gol di Raphinha all'87esimo. Ma proprio nell'assalto disperato finale, Francesco Acerbi si inventa un gol clamoroso da punta pura su assist di Denzel Dumfries e agguanta i tempi supplementari.

90' + 7' - Finiscono i tempi regolamentari: Inter e Barcellona si giocheranno la finale all'overtime.

90' + 6' - Sommer salva il risultato sull'ennesimo affondo di Yamal lasciato troppo solo dai difensori, colpo di piunta controllato.

IL GOL DI ACERBI: Dumfries strappa via la palla a Gerard Martin che cade da solo, avanza e mette in mezzo dove Acerbi trova il jolly all'ultimo respiro e infila il pareggio. Ammonito Acerbi per essersi tolto la maglia, poi ridda di gialli per la panchina catalana che protesta: ammoniti Flick e Pau Victor.

90' + 3' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! FRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANCEEEEEEEEEEEEEEEEEESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACEEEEEEEEEEEEEEEEERBIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

90' + 2' - Proteste per un tocco di braccio di Lewandowski in area, Marciniak fa proseguire e sul ribaltamento Yamal centra il palo.

90 + 1' - Punizione per l'Inter, il Barça mette un pallone in campo prendendosi il richiamo di Marciniak.

90' - Dentro Lewandowski nel Barça, fuori Ferran Torres. Saranno cinque i minuti di recupero.

87' - Gol del Barcellona! Raphinha! Il brasiliano si avventa sul pallone respinto da Sommer sulla prima conclusione e non perdona sul tap-in. Palla sporcata da Dumfries sul suo secondo tiro.

86' - Zielinski contende un pallone ma concede rimessa al Barça.

85' - Thuram mette in mezzo dove un difensore anticipa, ma il francese era in fuorigioco.

82' - Buona situazione per l'Inter propiziata da Dumfries, San Siro si rianima. Nel Barcellona Fermin Lopez prende il posto di Dani Olmo.

79' - Entrano Zielinski e Frattesi, fuori Mkhitaryan e Calhanoglu.

78' - Tiro cross di Yamal, Sommer la smanaccia. Ma è ancora Barça.

77' - Sommer vola e riesce a respingere la conclusione improvvisa e velenosa di Yamal, altra grande parata dello svizzero.

76' - Cambio nel Barcellona: Araujo rileva Inigo Martinez.

71' - Finisce la partita di Lautaro, dentro Taremi. In campo anche Darmian per Bisseck.

70' - Schema su punizione, tiro di Yamal colpito con la schiena da De Jong e palla che si impenna. Acerbi fa uno shampoo a Carlos Augusto.

69' - Il VAR corregge Marciniak: è punizione.

68' - Calcio di rigore per il Barcellona. Calhanoglu sbaglia a servire Mkhitaryan che atterra Yamal, per l'arbitro è rigore anche se l'intervento è fuori. Il VAR controlla.

66' - Carlos Augusto non riesce nemmeno a prendere la targa a Yamal, altro cross anticipato da Dumfries.

65' - Palla persa sanguinosa di Bisseck, Barça che riparte subito ma l'assist di Dani Olmo è fuori misura per Ferran Torres.

64' - Dumfries detta il passaggio a Lautaro, ma il pallone dell'argentino è troppo corto.

61' - Inter tramortita, Barça che ci prova ancora con Dani Olmo che scivola al momento del tiro mandando fuori.

60' - Dani Olmo! Pareggio del Barcellona! Cross di Martin sul quale Olmo sbuca alle spalle di tutti e di testa buca Sommer!

59' - Yamal semina Carlos Augusto, Bastoni lo ferma per Marciniak fallosamente.

57' - Miracolo di Sommer! Contropiede micidiale del Barça in tre contro due, tiro a botta sicura di Eric Garcia che si divora più di un rigore in movimento trovando il balzo felino dell'elvetico.

56' - Sponda di Thuram e tiro di Barella, Szczesny devia in corner.

55' - Inzaghi opera il primo cambio: fuori Dimarco, dentro Carlos Augusto.

54' - Gol del Barcellona! Eric Garcia la riapre arrivando al volo sul cross da sinistra, conclusione che non lascia scampo a Sommer.

53' - Calhanoglu lancia i due attaccanti ma tra Lautaro e Thuram prevale Inigo Martinez.

52' - Acerbi si tuffa di testa su punizione e batte Szczesny, ma partendo in offside palese.

51' - Lancio di Dimarco per Thuram che controlla bene e poi scappa via a Inigo Martinez che lo atterra malamente: giallo per il difensore del Barça.

50' - Yamal controlla una palla in area con una foca, poi Acerbi e Bastoni lo stritolano e accompagnano fuori il pallone.

49' - Thuram recupera palla poi però spreca una ripartenza, palla recuperata dal Barcellona.

47' - Avvio veemente del Barcellona, Dimarco spazza via un pallone sul quale prova a intervenire Lautaro bloccato fallosamente da De Jong.

22.05 - Primo pallone del secondo tempo per il Barcellona: PARTITI!

22.04 - Rientra anche l'Inter, con Barella che discute con Marciniak.

22.03 - Barcellona che torna in campo subissato dai fischi.

HALFTIME REPORT - Un primo tempo che va come meglio non poteva andare: con ferocia, rabbia e determinazione, l'Inter tiene a bada i tentativi di sfuriata del Barcellona e appena vede un varco, ci si butta a capofitto. Riuscendo anche a crearselo da sola, come quando Federico Dimarco strappa palla a Dani Olmo e la appoggia su Denzel Dumfries, bravo a scaricare su Lautaro Martinez che a porta praticamente vuota trova il vantaggio. Ed è sempre Lautaro che subisce l'intervento a valanga di Pau Cubarsì, che sembra pulito ma in realta il giovane centrale catalano interviene netto sul piede in area blaugrana: rigore che Hakan Calhanoglu trasforma. Subito dopo, scintille che rischiano di diventare un incendio tra Francesco Acerbi e Inigo Martinez, che macchiano un bel primo tempo.

45' + 3' - Finisce il primo tempo con Acerbi che ancora vuole farsi giustizia su Inigo Martinez, trattenuto dalla panchina: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Barcellona, decidono sin qui i gol di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.

45' + 2' - Il VAR controlla quanto accaduto e non evidenzia situazione da cartellino rosso. Il recupero era di un minuto, ma si prosegue.

45' + 1' - Storie molto tese tra Acerbi e Inigo Martinez, per cause da chiarire. Bisseck prova a calmare il compagno.

45' - Calhanoglu va dal dischetto... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! Szczesny spiazzato, il turco non fallisce.

44' - Marciniak va all'on field review. Torna e decide: calcio di rigore per l'Inter.

43' - Attenzione, VAR in corso. Intanto Lautaro resta a terra.

42' - Chiusura di Cubarsì su Lautaro in area, l'intervento appare pieno sul pallone. San Siro fischia.

41' - Calhanoglu! Gran palla per il turco che però strozza un po' la conclusione mandando il pallone fuori di centimetri.

40' - Thuram lancia Dumfries che si mangia la corsia di destra ma rimane troppo solo, guadagnando comunque una rimessa.

37' - Tiro di Mkhitaryan che sibila a pochi centimetri dal palo di Szczesny.

36' - Pressing feroce del Barça e recupero su Lautaro, cross di Yamal fuori. A fine azione, ammonito Calhanoglu per un fallo precedente su Dani Olmo.

35' - Dimarco non pensa ai guai in marcatura su Yamal: altra piccola stecca ai danni del gioiellino.

34' - Olmo atterra Dimarco davanti a Marciniak, solo punizione per i blaugrana. Sugli sviluppi della punizione, Yamal mette un pallone goloso per Ferran Torres che mette il piede ma manda fuori. Aveva anche toccato per Raphinha, in fuorigioco...

30' - Sbaglia Barella, recupera Raphinha che mette in mezzo per Torres. Il cui tiro è intercettato da Acerbi che manda in corner.

30' - Pedri riceve palla e si trova con un raggio ampio di libertà. Il centrocampista prova il tiro che finisce alto.

28' - Yamal lancia Dani Olmo che punta l'area e calcia, conclusione deviata in corner da Acerbi.

26' - Per il VAR il tocco è involontario per palla improvvisa, Marciniak fa proseguire.

25' - Rischio per l'Inter: palla di Pedri, Acerbi tocca il pallone forse con un braccio prima che finisca fuori. VAR al lavoro...

24' - Yamal fermato da tre persone non guadagna nemmeno corner. Poi protesta per un presunto fallo ai suoi danni.

IL GOL DI LAUTARO: Grande recupero di Dimarco poco oltre l'area blaugrana, passaggio per Dumfries che si trova solo davanti a Szczesny. L'olandese vede Lautaro sulla sinistra e scarica sui suoi piedi, il colpo del Toro è implacabile e per l'ex Juve non c'è nulla da fare.

21' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZ!!

21' - Thuram atterrato al limite dell'area, per Marciniak non è fallo. L'azione prosegue col tiro potente di Barella che Szczesny prima alza poi blocca.

19' - Calhanoglu riceve da Dimarco e prova la conclusione diretta: deviazione e terzo calcio d'angolo.

17' - Bravo Bastoni che salta la prima pressione, va in avanti e serve Mkhitaryan il quale mette in mezzo dove Lautaro è pronto ma viene anticipato da Inigo Martinez in corner.

16' - Thuram riceve da Mkhitaryan stavolta in posizione regolare, il francese prova a colpire ma prende male la palla senza nemmeno trovare il corner.

15' - Primo tiro di Yamal che si accentra e calcia, pallone centrale bloccato da Sommer.

13' - Szczesny anticipa Thuram trovatosi a tu per tu col portiere polacco, ma lanciato da Lautaro in evidente offside.

10' - Dumfries si libera di Martin ed entra in area puntando in maniera prolungata Inigo Martinez invece di scaricare per Thuram, la difesa catalana libera.

9' - Numero di Yamal che ubriaca due difensori con un colpo di tacco, poi mette in mezzo dove Bastoni e Bisseck riescono a chiudere.

7' - Calhanoglu prova il cambio di fronte per Dumfries, che però non aggancia il pallone.

6' - Garcia deve trattenere vistosamente Dimarco per fermarne la progressione, punizione Inter.

5' - Errore di Barella, recupera il Barça. Yamal prova il tiro cross su Raphinha ma il pallone è troppo profondo.

4' - Yamal salta Mkhitaryan poi viene affrontato con decisione da Dimarco che lo atterra fallosamente. Protesta la panchina catalana, Marciniak va a rimettere ordine.

3' - Sbaglia Martin un lancio per Raphinha, rimessa per l'Inter.

2' - Contrasto Martin-Dumfries, dopo qualche istante Marciniak fischia punizione per l'Inter.

21.00 - Calcio d'inizio per l'Inter: PARTITI!

20.59 - Sorteggio effettuato tra Lautaro e De Jong.

20.56 - Inter e Barcellona entrano in campo per il prepartita. Il colpo d'occhio di San Siro è da pelle d'oca.

20.54 - Tunnel che porta al campo pieno, mentre San Siro canta a squarciagola.

20.44 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi, fra poco sarà calcio d'inizio a San Siro.

