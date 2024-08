Lautaro Martinez ha saltato la seduta odierna in via precauzionale a causa dell'affaticamento accusato agli adduttori. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, la situazione sarà più chiara domani, quando il Toro andrà ad Appiano Gentile per verificare le sue condizioni e per capire se potrà essere convocato per la gara di domani contro il Lecce. Plausibile che l'Inter adotti la stessa strategia 'conservativa' attuata quando lo stesso problema è stato accusato da Hakan Calhanoglu, che saltò l'amichevole di Londra col Chelsea e si gestì per qualche giorno.