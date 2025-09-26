È stato ufficializzato il lancio di Inter 24/7, il nuovo canale FAST interamente dedicato al mondo nerazzurro che proporrà al suo interno una varietà di contenuti tra match storici e programmi d’archivio, highlights e clip di allenamento, format originali e magazine di approfondimento, oltre alle differite integrali delle partite della stagione in corso. Una novità importante per quel che riguarda l’universo mediatico per il quale, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, si è comunque preferito scegliere una sorta di soft launch in quanto si vuole rendere quanto prima disponibile il nuovo canale su tutte le principali piattaforme di smart TV, siano esse di proprietà dei produttori di dispositivi o aggregatori di contenuti. Confermata la distribuzione su ambienti smart TV, desktop e mobile.

L’Inter ha deciso di lanciare questa nuova iniziativa sulla scia di grandi club come Real Madrid, Barcellona e Borussia Dortmund, e sul modello di una piattaforma come FIFA+, canale FAST operativo da diverso tempo, che propone materiale esclusivo e storico degli archivi FIFA oltre anche ad alcune partite in diretta come ad esempio quelle delle qualificazioni ai Mondiali 2026 della CAF africana. Opzione, questa degli eventi in diretta, che per il momento non è contemplata in quanto, per ovvie questioni legate ai regolamenti, la proposta sarà limitata al materiale d’archivio che riguarderà anche le partite della stagione in corso in differita, oltre a dei magazine e degli approfondimenti sui calciatori del passato e dei tempi più recenti. L’obiettivo è quello di ampliare l’accesso ai contenuti a livello internazionale con la distribuzione all’estero della versione in lingua inglese.

Il tutto, in complementarietà con Inter TV, che ha un’offerta parzialmente diversa in termini di programmazione in quanto comprende anche i live pre-match e i notiziari. E per il futuro, non è esclusa la possibilità che vengano implementati dei format esclusivi solo per l’ambiente FAST, anche se per il momento l’obiettivo è quello della massima diffusione su più territori possibili.