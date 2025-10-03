Nel giro di una settimana, il Sassuolo conquista due vittorie davvero importanti per indirizzare quest'inizio di campionato. Al Bentegodi di Verona, i neroverdi esultano grazie al gol di Pinamonti, che aveva sbagliato il rigore, segnando sulla respinta di Montipò. In una gara condizionata da tantissimi tiri in porta e diversi ammoniti, la formazione di Grosso riesce a prevalere nonostante un equilibrio che fino al 71' non si era ancora rotto.