Nel giro di una settimana, il Sassuolo conquista due vittorie davvero importanti per indirizzare quest'inizio di campionato. Al Bentegodi di Verona, i neroverdi esultano grazie al gol di Pinamonti, che aveva sbagliato il rigore, segnando sulla respinta di Montipò. In una gara condizionata da tantissimi tiri in porta e diversi ammoniti, la formazione di Grosso riesce a prevalere nonostante un equilibrio che fino al 71' non si era ancora rotto.
Sezione: News / Data: Ven 03 ottobre 2025 alle 22:50
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - News
La Lega Serie A alla 'Leaders Week London', De Siervo: "Abbiamo raccolto il grande interesse del mercato internazionale"
Il Sassuolo esulta ancora: dopo l'Udinese, battuto anche il Verona. Il blitz al Bentegodi è firmato da Pinamonti
La Russa suggerisce: "Futuro di San Siro? A Milano ci sono l'Alcione, l'Inter U23, il Milan Futuro, le squadre femminili"
Altre notizie
Sabato 04 ott
- 00:20 Under 19, Cocchi e Cerpelletti tra i convocati di Bollini per la doppia amichevole con la Scozia
- 00:00 Cresce l'Inter, cresce Cristian Chivu
Venerdì 03 ott
- 23:49 La Lega Serie A alla 'Leaders Week London', De Siervo: "Abbiamo raccolto il grande interesse del mercato internazionale"
- 23:34 L'analisi di Bonanni: "Contento di come sta lavorando Chivu, è giovane e preparato"
- 23:20 DG Guidonia: "Seconde squadre danno un contributo al sistema, ma tra qualche anno..."
- 23:05 UFFICIALE - Luca Caldirola riparte dalla Serie D: è un nuovo giocatore della Folgore Caratese
- 22:50 Il Sassuolo esulta ancora: dopo l'Udinese, battuto anche il Verona. Il blitz al Bentegodi è firmato da Pinamonti
- 22:36 Inter, obiettivo continuità: nerazzurri alla ricerca del quinto acuto consecutivo prima della sosta
- 22:21 Effetto nuova Champions: il Barcellona pronto ad abbandonare il progetto della Super League
- 22:07 Collovati: "Difesa a zona? Sta facendo tanti danni da anni, non si capisce chi è responsabile"
- 21:52 Milan-Como in Australia, il commissario UE Micallef ribadisce il no: "È tradimento delle comunità e dei tifosi"
- 21:39 Cremonese, tifosi speciali per la rifinitura prima della gara con l'Inter: 500 bambini allo Zini
- 21:24 Under 21, Baldini rende noti i convocati per Svezia e Armenia: prima volta per Camarda
- 21:10 Amichevole con l'Inter a Bengasi, l'Atletico Madrid: "Ecco perché sarà una partita utile per noi"
- 20:55 Milano, dopo l'ok alla delibera su San Siro Monguzzi si dimette da presidente della Commissione ambiente
- 20:41 Cremonese, Baschirotto capocannoniere dopo 5 giornate: il difensore è a un gol dal suo primato personale in Serie A
- 20:27 Como, Ludi in difesa di Fabregas: "Siamo orgogliosi di lui e l'Italia deve essere orgogliosa di averlo"
- 20:13 Dezotti crede nella Cremonese: "L'Inter è fortissima, ma i grigiorossi hanno le armi per reggere"
- 19:58 Alciato presenta il libro di Mkhitaryan: "C'è tutto Henrikh, una persona speciale a cui ho imparato a volere molto bene"
- 19:44 Le previsioni Opta sulla Champions: comanda l'Arsenal, all'Inter il 3,4% di possibilità di vittoria
- 19:29 Inter-Cremonese, a San Siro il decimo confronto diretto: l'unica vittoria dei grigiorossi è datata 10/5/1992
- 19:22 Sky - Novità dell'ultimo minuto verso la Cremonese: Frattesi pronto a partire dal 1' al posto di Calhanoglu
- 19:14 UFFICIALE - Inter-Atletico Madrid a Bengasi il 10 ottobre, arriva il comunicato del club nerazzurro
- 19:00 Rivivi la diretta! TORNA la CURVA NORD, ma QUANDO? La VIGILIA di INTER-CREMONESE: le ULTIMISSIME
- 18:52 Doppia amichevole negli USA per l'Argentina: Lautaro convocato per i test con Venezuela e Porto Rico
- 18:39 Inter-Slavia Praga, Lautaro è ancora il migliore. Podio di qualità
- 18:25 La Russa suggerisce: "Futuro di San Siro? A Milano ci sono l'Alcione, l'Inter U23, il Milan Futuro, le squadre femminili"
- 18:10 Sky - Inter-Cremonese, Bonny al fianco di Lautaro. Possibile panchina per Bastoni: la probabile formazione
- 17:56 Damiani: "Inter e Napoli le più accreditate per lo Scudetto, società forti e rose ampie"
- 17:47 Inter-Atletico Madrid, anticipo di Champions League in Libia: accordo per un'amichevole a Bengasi il 10 ottobre
- 17:41 Cagliari, Pisacane: "L'infortunio di Belotti non ci scalfirà. Balotelli? Va chiesto ad Angelozzi"
- 17:28 L'elogio di Chivu per Bonny: "Gli voglio bene, è felice anche di giocare 2 minuti. Avrà una chance dall'inizio"
- 17:13 Pochi gol dai centrocampisti, ma a Chivu interessano altri aspetti
- 16:59 Frecciata De Santis: "Fino al 2006 classe arbitrale di tutto rispetto. Oggi il livello si è molto abbassato"
- 16:45 Qui Cremonese - Sono 23 i giocatori convocati da Nicola per l'Inter: fuori Audero e Terracciano
- 16:30 Ciccarelli: "La Curva Nord sicuramente non tornerà per Inter-Cremonese. Incrociamo le dita, posso dire che..."
- 16:16 Cremonese imbattuta dopo cinque giornate di campionato: a una neopromossa non capitava dal 2012-13
- 16:02 Sky - Dybala in gruppo: probabile convocazione per Fiorentina-Roma. Dopo la sosta c'è l'Inter
- 15:48 Turchia, tre 'italiani' nella lista dei convocati di Montella. C'è anche Calhanoglu
- 15:35 Vanhaezebrouck convinto da Stankovic: "Non uscirà più dai titolari del Club Brugge. E l'Inter lo riscatterà"
- 15:21 Chivu non si sbilancia sull'11 titolare: vuole 'giocatori incazzati'. E svela quando comunica la formazione alla squadra
- 15:07 Nesta: "Lautaro tosto, ma avrei potuto marcarlo. Ronaldo? Imprendibile, una sera mi ha fatto una testa come un pallone"
- 14:52 Cremonese, ottobre è il mese di Nicola: 1,44 punti di media a partita in carriera
- 14:38 La Russa: "Si ridiscuterà della opportunità di abbattere San Siro. Milan di Allegri? Un interista non può aver paura"
- 14:24 Cremonese, Nicola: "Vardy e Sarmiento ci saranno contro l'Inter, Audero no. Dobbiamo ribaltare la visione"
- 14:15 Chivu: "Per Thuram infortunio non gravissimo. Chi giocherà con Lautaro? Ho già deciso al 90%. Bonny e Diouf..."
- 14:09 SM - L'Inter oggi ha due portieri senza gerarchie. Richiesta del club a Chivu
- 13:54 Zielinski, la chiamata della Polonia dopo la prima titolarità con l'Inter: il centrocampista convocato da Urban
- 13:40 Stankovic in evidenza nel Bruges: arriva la prima convocazione con la Nazionale maggiore serba
- 13:26 Retroscena Akliouche: gradimento dell'Inter, ma cifra lontana dal calcio italiano
- 13:13 Italia, Gattuso conferma il 'blocco Inter' per sfidare Estonia e Israele: seconda chiamata per Pio Esposito
- 12:58 I Paesi Bassi sfidano Malta e Finlandia: De Vrij e Dumfries tra i 24 convocati di Ronald Koeman
- 12:44 Corsera - Altezze, acustica e posti coperti del nuovo San Siro: tutti i punti fermi del progetto di Milan e Inter
- 12:30 Inter 'fabbrica del gol': dopo cinque giornate ha il miglior attacco in Serie A con otto marcatori diversi
- 12:14 videoCampioni del mondo interisti: Michieletto e Romanò come Lautaro e Thuram
- 12:00 'Partner Kick-off', l'Inter ha inaugurato la stagione con la propria famiglia di partner: anche Galante all'evento
- 11:45 Doppio impegno contro la Scozia, due nerazzurri convocati nell'Italia U19
- 11:30 Tardelli: "Inter, buone notizie: ha avuto ragione Chivu. C'è solo un neo"
- 11:16 Mkhitaryan presenta il suo libro 'La mia vita sempre al centro': "Non si parla solo di calcio, è uno stimolo per raggiungere i vostri sogni"
- 11:02 Inter-Cremonese, dove vedere la partita di domani: orario e tv
- 10:48 Club ranking Uefa, l'Inter resta sul podio: davanti ai nerazzurri solo due corazzate
- 10:34 TS - San Siro, caccia ai finanziamenti oltreoceano. Ma c'è un'altra priorità
- 10:20 Season Ranking, guida il Portogallo davanti a Inghilterra e Danimarca. Italia ottava
- 10:06 Zaniolo: "Tanti sbagli in carriera, ma sono maturato. E se tornassi indietro..."
- 09:52 Scavuzzo (vicesindaca Milano): "Due stadi a San Siro? Idea che crea confusione. Sarà importante..."
- 09:38 TS - Frattesi, meno minuti che con Inzaghi. Titolare con la Cremonese? Solo in un caso
- 09:24 Bianchetti: "A San Siro per chiudere un cerchio. La Next Gen? Stagione indimenticabile perché..."
- 09:10 GdS - Non solo l'attacco: l'Inter segna con tutti i reparti. Il dato parla chiaro
- 08:56 CdS - Verso la Cremonese: Akanji, Carlos Augusto, Barella e Mkhitaryan dal 1'. La probabile formazione
- 08:42 GdS - Carlos Augusto impressiona Ancelotti e merita la chiamata in nazionale: il brasiliano ha beneficiato dell'arrivo di Chivu