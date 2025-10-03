Obiettivo continuità. L'Inter cerca un altro acuto contro la Cremonese, sarebbe il quinto di fila e contribuirebbe a fornire ancora più fiducia alla truppa di Chivu. Tutto è iniziato dalla sconfitta di Torino contro la Juventus, incassata immeritatamente. Dopodiché è arrivata l'affermazione contro l'Ajax, quelle contro Sassuolo e Cagliari, e la pratica archiviata contro lo Slavia Praga.

L'identità del nuovo percorso interista è chiara: un pressing volto all'immediato recupero del pallone per soffocare l'impostazione avversaria e la costante ricerca della verticalità per far male agli avversari. Domani a San Siro arriva la Cremonese per l'ultimo appuntamento che precede la sosta: una sfida da non fallire contro una formazione ostica che non ha ancora perso in questa prima parte di campionato.

Chivu ha spiegato anche oggi che vuole sempre tenere sulle spine le proprie pedine, tanto da riferire la formazione ai propri giocatori alcune volte anche in prossimità dell'evento. In vista di domani troverà spazio Bonny in avanti al fianco di Lautaro. Anche Frattesi giocherà titolare e potrà dunque contribuire ad aggiungere fosforo in mediana.

La probabile formazione secondo Sky - (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny.