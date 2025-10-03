Dopo l'esperienza al Monza, riparte dalla Serie D l'avventura calcistica di Luca Caldirola. L'ex capitano della Primavera nerazzurra è infatti un nuovo giocatore della Folgore Caratese, con la quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Dopo l’esperienza nel vivaio dell’Inter, Caldirola ha vestito le maglie di Vitesse (Eredivisie), Werder Brema e Darmstadt (Bundesliga), per poi militare in club come Cesena, Brescia, Benevento e appunto Monza, con quest’ultima ottiene la storica promozione in Serie A nel 2022. Vanta, inoltre, numerose presenza nelle Nazionali giovanili azzurre, dalla U17 fino all’U21, di cui è stato anche capitano.