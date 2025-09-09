Sabato sera Juventus e Inter si sfideranno in quella che probabilmente è la partita più sentita, per rivalità, nel nostro Paese: un derby d’Italia che si preannuncia come sempre il big-match di giornata. Tra i nerazzurri c’è chi avrebbe potuto disputare la gara a maglie invertite sin dall'estate scorsa. Si tratta di Piotr Zielinski.

Sul polacco, sbarcato a Milano da free agent dal Napoli oltre un anno fa, come appurato da FcInterNews.it, c’erano infatti anche i bianconeri. Cristiano Giuntoli, per ovvi motivi, conosce benissimo il centrocampista e l’avrebbe portato più che volentieri a Torino nella sua nuova esperienza professionale durata però appena un anno.

Dal canto suo Zielinski, precisato comunque di non voler in ogni caso fare uno sgarbo ai tifosi partenopei accettando la corte dei rivali storici bianconeri, ha dunque scelto l’opzione nerazzurra, sia per il progetto sia per l’ingaggio. Se il Napoli infatti solo quando era troppo tardi è arrivato a offrire a Piotr lo stipendio desiderato – cioè i 4,5 milioni di euro che oggi percepisce all’Inter – la Juventus, per tentare il centrocampista classe '94, aveva comunque già pronta un’offerta più che interessante. E sicuramente non minore rispetto a quella dell'Inter.

La storia ha voluto poi che Zielinski segnasse addirittura una doppietta (dal dischetto) proprio contro i bianconeri a San Siro, nel pirotecnico 4-4 finale. L'apice di una prima stagione 'milanese' al di sotto delle aspettative, anche a causa dei frequenti problemi fisici.