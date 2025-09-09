Dopo la sconfitta per 4-0 del suo Montenegro contro la Croazia, Stevan Jovetic si è fermato ai microfoni di FcInterNews.it per un'intervista sull'impegno appena concluso e sulla situazione dell'Inter, suo vecchio club. Jovetic ha dovuto anche lasciare il campo al 59' per un problema fisico. "Sto bene, penso che non sia nulla di grave. Riguardando la partita la Croazia è molto forte, ma i primi 30-35' siamo stati in gara. Il rosso è esagerato, ha rovinato la partita. Ovviamente loro probabilmente avrebbero vinto ugualmente, ma sarebbe stata più divertente. Ora avremo la rivincita. Speriamo di fare molto meglio".

Si parla quindi dell'Inter. "Ha giocatori forti, adesso c'è anche il mio amico Kolarov lì. Sarà una bella partita contro la Juventus. Dò vantaggio all'Inter, ovviamente. Per me l'Italia sta crescendo di nuovo, con grandi campioni. Seguo sempre il torneo con allegria. L'Inter è sempre una squadra molto importante, ai miei tempi con Mancini eravamo squadra, più che individualità. La sconfitta in finale di Champions? Bisogna guardare alle cose positive. E' una nuova stagione, un nuovo allenatore, tutto nuovo. Per me la lotta Scudetto è tra Inter e Napoli".

L'attaccante ha avuto modo di affrontare Sucic proprio ieri sera. "Mi è piaciuto molto, l'ho visto in questa gara per la prima volta - dice -. Un giocatore di grande qualità. Chi è oggi il nuovo Jovetic all'Inter? Lautaro e Thuram sono top, ma hanno caratteristiche differenti dalle mie".

Simone Togna