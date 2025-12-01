Arriva una soffiata di mercato sull'Inter dalla Croazia. Secondo informazioni esclusive raccolte dal sito Germanijak, la scorsa settimana i nerazzurri avrebbero incontrato i dirigenti dell'Hajduk Spalato per approfondire il discorso legato all'ingaggio di Branimir Mlačič, difensore croato classe 2007. L'idea del club di Viale della Liberazione è completare il trasferimento a gennaio, per poi lasciare il ragazzo all'Hajduk in prestito fino a fine stagione. Non c'è ancora nulla di ufficiale, stando ai colleghi, ma la trattativa è molto vicina a un accordo definitivo. A livello economico, non sono emersi ancora i dettagli sulle cifre, ma filtra il fatto che l'Hajduk stia spingendo con la controparte per avere una percentuale sulla futura rivendita.