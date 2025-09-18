Nuovo appuntamento con il Podcast di FcInterNews, all'indomani della sfida di Champions tra Ajax e Inter. Andrea Bosio analizza la prestazione dei nerazzurri nella prima sfida europea della nuova stagione. Sfatata una tradizione che poche volte vedeva i nerazzurri vittoriosi all'esordio, ottima la risposta alla critiche di Sommer ma di tutta la squadra, così come l'esordio di Pio Esposito dal primo minuto. Ora bisogna confermarsi domenica contro il Sassuolo. A seguire il Podcast.

