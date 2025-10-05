Inter travolgente contro la Cremonese, che subisce la prima sconfitta in questo campionato. "Una delle migliori Inter non solo di questa stagione ma anche dell'ultimo periodo" il commento di Andrea Bosio, che nel Podcast di FcInterNews individua in "Bonny e Dimarco i veri mattatori di questa partita".

