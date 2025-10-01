L'Inter batte lo Slavia Praga in Champions grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al gol di Dumfries, una vittoria netta, gara sempre condotta e mai in discussione. Ma ora va risolta la questione Curva Nord, serve che a San Siro torni il grande tifo, il silenzio che accompagna le partite dell'Inter non è più accettabile. Ne parla Andrea Bosio nel suo Podcast di commento alla partita di ieri sera. Buon ascolto.

