L'Inter vince a Cagliari 2-0 grazie ai gol dei suoi attaccanti: dal ritrovato Lautaro Martinez all'esplosione di Pio Esposito. Nella puntata di oggi del Podcast di FcInterNews a cura di Andrea Bosio, proprio lo stato di forma del parco attaccanti dell'Inter: a seguire il Podcast di oggi. Buon ascolto.

Il nostro Podcast è disponibile anche sulle principali piattaforme di distribuzione audio.

Clicca qui per registrarti alla nostra pagina Spreaker e non perderti neanche un episodio.

Seguici su Spotify.

Seguici su Amazon Music.

Seguici su Podcast Addict.

Seguici su Podchaser.

Seguici su iHeartRadio.

Seguici su Deezer.

Sezione: FcIN Podcast / Data: Dom 28 settembre 2025 alle 14:56
Autore: Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print