FcInterNews.it presenta oggi un nuovo prodotto per tutti gli utenti del nostro sito: arriva FcIN Podcast, il podcast di FcInterNews in cui andremo ad analizzare episodi, partite, notizie, eventi in casa nerazzurra con le voci dei nostri giornalisti. Partiamo oggi, all'indomani della sconfitta per 4-3 contro la Juventus, con l'analisi della gara da parte di Andrea Bosio che sottolinea come la squadra abbia denotato sì buone trame di gioco, ma anche problematiche di natura strutturale e psicologica. A seguire il primo episodio.

Buon ascolto.

Il nostro Podcast è disponibile anche sulle principali piattaforme di distribuzione audio.

Clicca qui per registrarti alla nostra pagina Spreaker e non perderti neanche un episodio.

Seguici su Spotify.

Seguici su Amazon Music.

Seguici su Podcast Addict.

Seguici su Podchaser.

Seguici su iHeartRadio.

Seguici su Deezer.

Sezione: FcIN Podcast / Data: Dom 14 settembre 2025 alle 13:30
Autore: Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print