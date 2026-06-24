"Bisogna essere sinceri: non prendendo Palestra, l'Inter perde tanto". Beppe Bergomi non ci gira intorno e commenta così, per Sky Sport, l'affare sfumato sul più bello per i nerazzurri, beffati dal Chelsea nella serata di ieri, proprio mentre sembravano vicinissimi al traguardo.
"L'Inter sarebbe tornata ai tempi di Hakimi perché Palestra è un giocatore di prospettiva - ha aggiunto lo Zio -. Palestra non è un Dumfies, ma è un giocatore tipo Hakimi, che ha dribbling e uno contro uno. Oltre alle ripartenze veloci. Sono sincero: l'Inter perde tanto. Io spero non abbia scelto il Chelsea per soldi".
Rispetto a un cambio di modulo, Bergomi non vede questa ipotesi percorribile: "Quando hai giocatori di grande valore come Dimarco, Bastoni, Calhanoglu, oltre alle quattro punte, dovresti stravolgere tutta la rosa per portarla fuori dalla zona di comfort. Nico Paz? Lo farei giocare mezzala, per me è una mezzala di inserimento".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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