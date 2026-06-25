Nella notte italiana si è completato il quadro di altri due gironi. Nel gruppo C il Marocco batte 4-2 Haiti pur andando sotto due volte, al 10' per l'autorete di Bounou, pareggiata al 39' da Hakimi, e al 43' per la rete di Isidor, a cui risponde Saibari già al 46' del primo tempo. Nella ripresa Rahimi al 78' e Yassine all'89' chiudono i conti. Nello stesso girone vince 3-0 il Brasile sulla Scozia con doppietta di Vinicius jr (7' e 48' del primo tempo) e gol di Cunha al 60'. Verdeoro così qualificati da primi a 7 punti, gli stessi del Marocco secondo, davanti alla Scozia con 3 e ad Haiti con 0.

Mondiali 2026, la sorpresa del Sudafrica

Nel gruppo A la sorpresa è l'1-0 del Sudafrica sulla Corea del Sud, gol decisivo di Maseko al 63'. Sudafricani qualificati come secondi dietro al Messico che batte 3-0 la Repubblica Ceca, quarta ed eliminata. A segno Chavez al 55', Quinones al 61' e Fidalgo al 94'. Messicani avanti a punteggio pieno. La Corea, come anche la Scozia, dovrà sperare di poter passare come migliore terza.

Mondiali 2026, torna in campo Calhanoglu

Oggi alle 22.00 il gruppo E con Curaçao-Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania, alla 1.00 il gruppo F con Tunisia-Olanda e Giappone Svezia e domattina alle 4.00 il gruppo D con Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Torna quindi in campo Calhanoglu, anche se i turchi sono ormai eliminati dopo le due sconfitte in altrettante partite che relegano la squadra di Montella all'ultimo posto del girone.