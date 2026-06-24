Sfumato l'affare Marco Palestra, ora l'Inter vuole concentrarsi su un nuovo obiettivo di mercato: Nico Paz. I nerazzurri, secondo Sky Sport, faranno di tutto per portare alla corte di Cristian Chivu il talento argentino, se quest'ultimo dovesse tornare a casa base con il rifiuto dei blancos di rinnovare il prestito al Como.

In tal senso, domani, a Madrid, andrà in scena un incontro decisivo tra i lariani e il club di Florentino Perez per decidere il futuro del classe 2004, attualmente impegnato al Mondiale con l'Albiceleste. Da quel che filtra, gli spagnoli vogliono riprendere il giocatore per poi rivenderlo al miglior offerente in un secondo momento. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 24 giugno 2026 alle 23:18
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.