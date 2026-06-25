Nuovi approcci dalla Premier League per il campionato italiano. Stavolta tocca al Brighton guardare alla Serie A per provare a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Una delegazione del club, riporta Gianluca Di Marzio, è stata a Milano per degli incontri: uno degli obiettivi è Honest Ahanor, difensore classe 2008 dell'Atalanta. L'operazione sarà difficile perchè i nerazzurri difficilmente decideranno di privarsene.
Al Brighton piace anche Davide Frattesi, da tempo in lista cessioni per l'Inter e già nel mirino del Nottingham Forest.
Sezione: Mercato / Data: Gio 25 giugno 2026 alle 00:47
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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