Nuovi approcci dalla Premier League per il campionato italiano. Stavolta tocca al Brighton guardare alla Serie A per provare a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Una delegazione del club, riporta Gianluca Di Marzio, è stata a Milano per degli incontri: uno degli obiettivi è Honest Ahanor, difensore classe 2008 dell'Atalanta. L'operazione sarà difficile perchè i nerazzurri difficilmente decideranno di privarsene.

Al Brighton piace anche Davide Frattesi, da tempo in lista cessioni per l'Inter e già nel mirino del Nottingham Forest.