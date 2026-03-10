Nuovo ribaltone in casa Sampdoria, dove a seguito dei cattivi risultati recenti la società ha deciso di affidarsi ad Attilio Lombardo, in sostituzione di Salvatore Foti e Angelo Gregucci. Come riporta Tuttosport, però, sullo sfondo c'è la suggestione di un grande ritorno di Roberto Mancini, fortemente legato alla Sampdoria non solo per quanto fatto da calciatore, ma anche perché Andrea Mancini, suo figlio, è oggi il ds della società.

Mancini è ancora legato contrattualmente all'Al Sadd, ma è rientrato nei giorni scorsi da Doha dove il campionato qatariota è sospeso per la guerra. Ci sono insomma spiragli, secondo il quotidiano, per un'intesa in tempi rapidi, al netto della promozione attuale di Lombardo.