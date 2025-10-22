Si è chiusa con la risoluzione contrattuale la terza esperienza di Andrea Mandorlini alla guida dei romeni del CFR Cluj. Tramite un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il club ha annunciato la fine della collaborazione con l'ex giocatore dell'Inter. In attesa della nomina del nuovo tecnico, il club ha affidato la guida della prima squadra agli allenatori in seconda Laurentiu Rus e Ovidiu Hoban.