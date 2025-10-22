Ieri, a Bruxelles, Cristian Chivu ha concesso la seconda chance da titolare in questa stagione a Davide Frattesi. Che, dopo essere rimasto in campo fino al triplice fischio, ha esternato la sua gioia per i minuti giocati ma soprattutto per il 4-0 con cui l'Inter ha piegato l'Union Saint-Gilloise nella terza giornata della League Phase di Champions League: "Bravi ragazzi", ha scritto il centrocampista su Instagram. Accompagnando il messaggio con dei cuori nerazzurri.