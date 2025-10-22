Giocondo Martorelli, intervstato da Tutto Mercato Web, ha espresso il proprio sconcerto per la brutta sconfitta rimediata dal Napoli in casa del PSV Eindhoven: "Una serataccia… dopo l’autogol di Alessandro Buongiorno non è ammissibile che una squadra di Antonio Conte possa prendere gol nel modo in cui l’ha preso. Il PSV, che ha dimostrato più gamba, più energia e voglia. Il Napoli non è entrato più in partita e non ha mai dato la possibilità di poter reagire".

Adesso, i partenopei sono attesi dalla sfida di campionato contro una lanciatissima Inter: "Le grandi squadre devono essere all’altezza di saper reagire di fronte a certe batoste. Il Napoli da oggi penserà alla partita contro l’Inter. Nerazzurri favoriti? Stanno attraversando un momento di grande forma. Anche in campionato ha dimostrato di stare bene. Ma sa che a Napoli troverà una squadra arrabbiata, che avrà voglia di far vedere che non è quella di ieri".