Alessio Vita, capitano del Cittadella, parla ai microfoni de Il Mattino di Padova del rilancio della squadra granata culminato con la vittoria contro l'Ospitaletto: "Un risultato importantissimo, perché dà continuità alla vittoria sulla Triestina. Sapevamo che sarebbe stato complicato, ma l’importante era portarlo a casa. Questi tre punti ci consentono di lavorare con più serenità in vista della trasferta di lunedì a Monza, in casa dell’Inter U23. La testa nel calcio è tutto: dopo una vittoria sei più portato a rischiare la giocata, cosa che se vieni da tre o quattro sconfitte di fila non fai."