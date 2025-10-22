Altra pioggia di gol nella seconda serata del terzo turno della League Phase di Champions League. Dilaga il Bayern Monaco contro il Bruges di Aleksandar Stankovic (4-0), esagerano Liverpool e Chelsea, capaci di travolgere rispettivamente Eintracht Francoforte e Ajax 5-1. Al Real Madrid basta una rete di Jude Bellingham per avere ragione di una buona Juve al Bernabeu, mentre ne servono due allo Sporting Lisbona per battere in rimonta l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, rimasto in dieci dalla fine del primo tempo per effetto dell'espulsione di Emerson. Due eccezioni nel festival del gol di giornata: Atalanta-Slavia Praga e Tottenham-Monaco finiscono senza gol.