La spedizione interista in quel di Bruxelles è stata impreziosita dalla visita nelle strutture del Parlamento Europeo da parte della delegazione guidata da Beppe Marotta, che ha voluto celebrare l'anniversario dell'Inter Club Europa della capitale belga. Per l'occasione, il presidente nerazzurro ha ricevuto un videomessaggio di saluto da parte di Roberta Metsola, la presidentessa maltese del Parlamento, che rivolgendosi in italiano a Marotta ha voluto prima fare gli auguri al sodalizio per poi parlare proprio dell'Inter: "Come potete immaginare, non è sempre una passeggiata. Ma in qualche modo, nonostante le differenze, riusciamo a far funzionare tutto perché è la diversità che ci rende più forti. E siamo più forti quando lavoriamo insieme, forse questo ci accomuna all'Inter".

Infine, la Metsola dedica una citazione ad una sua connazionale che sta facendo faville con la maglia dell'Inter Women: "Come donna cresciuta a Malta, ho seguito con grande interesse la vostra squadra femminile e l'ascesa incredibile della giovane Haley Bugeja".