Arriva una stangata per il giocatore del Parma Primavera Melvin Nwajei, fermato per tre giornate dal Giudice Sportivo per avere, al 40° del secondo tempo della gara contro il Genoa, da terra dopo un contrasto di giuoco, colpito con un pugno alla tibia un calciatore della squadra avversaria. Nella nota pubblicata da Alessandro Zampone si rende noto l'ingresso tra i diffidati dell'attaccante montenegrino dell'Inter Under 20 Dragan Vukoje, giunto alla quarta ammonizione. Seconda sanzione per Leonardo Bovio

Sezione: Giovanili / Data: Mer 22 ottobre 2025 alle 22:07
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
