Jindřich Trpišovský, allenatore dello Slavia Praga, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche contro l'Atalanta, tornando anche sulla sconfitta contro l'Inter: "Oggi sapevamo che l'Atalanta era una squadra forte. Sono molto felice che il calcio che viene portato dalla Repubblica Ceca riesce a portare qualcosa di importante anche in Champions. Vero che contro l'Inter non siamo stati bravi, ma oggi siamo stati all'altezza della situazione. Nel secondo tempo abbiamo giocato alla pari dell'Atalanta: siamo stati anche attenti dietro", le parole raccolte da Tmw.