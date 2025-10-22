Col pareggio di ieri contro il Pafos, il Kairat Almaty ha conquistato il suo primo, storico punto in Champions League. Un traguardo che rallegra il tecnico della compagine kazaka Rafael Urazbakhtin, che nella conferenza stampa del dopopartita si è congratulato coi suoi uomini e coi tfiosi presenti allo stadio: "Avremmo dovuto capitalizzare il vantaggio di un uomo, naturalmente siamo delusi. Dobbiamo dare però credito ai nostri avversari: hanno esperienza in questa competizione. Contro l'Olympiacos, sono stati in inferiorità numerica per oltre metà del tempo. Contro di noi, hanno difeso bene e creato diversi momenti pericolosi vicino alla nostra porta, dove siamo stati miracolosamente fortunati".

Il prossimo 5 novembre, il Kairat arriverà a San Siro per la sfida contro l'Inter: "Non prevediamo quanti punti dovremo guadagnare in Champions League. Ci prepariamo per ogni partita, volendo dimostrare il nostro valore. Il nostro obiettivo è vincere ogni partita e non avere paura o restare a guardare. Se giochiamo con coraggio e dimostriamo carattere, i punti arriveranno. Dobbiamo acquisire esperienza nelle partite importanti, perché di solito rimaniamo bloccati nel nostro campionato. Ho ripetuto più volte che tutti i nostri club dovrebbero puntare a raggiungere la fase a gironi delle competizioni europee. Questo contribuirà a far crescere il nostro campionato, i nostri giocatori e la nazionale kazaka", conclude Urazbakhtin.