Stop alle trasferte per i tifosi di Pisa e Verona per i prossimi tre mesi. È la decisione presa, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, direttamente dal ministro Matteo Piantedosi, dopo anche il confronto e la relazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Il provvedimento arriva dopo gli scontri avvenuti sabato 18 ottobre prima della gara con l’Hellas Verona nei pressi dello stadio Arena Garibaldi. La misura rappresenta una maxisanzione che colpisce in egual misura entrambe le tifoserie ed entrerà in vigore già da venerdì 24 ottobre, in occasione della trasferta del Pisa a San Siro contro il Milan.

Il divieto rimarrà valido per tre mesi, fino alla partita contro l’Udinese del 10 gennaio e comporterà l’impossibilità per i tifosi nerazzurri di seguire la squadra in diverse trasferte, tra cui Torino, Sassuolo, Lecce, Cagliari, Genoa e appunto Udinese. La prima gara in cui sarà possibile seguire la squadra di Gilardino lontano dall’Arena sarà quindi quella del 23 gennaio a San Siro contro l’Inter.