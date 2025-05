Nuova avventura professionale per Clarence Seedorf che dopo aver accompagnato la stagione di Champions League come opinionista di Prime Video è il nuovo consigliere sportivo dell'Esteghlal FC. L'ex calciatore anche dell'Inter è entrato a far parte della società iraniana con la quale ha firmato un contratto di un anno.

Avrà un ruolo attivo nella costruzione dell'identità sportiva della squadra a partire dalla scelta del nuovo allenatore, ruolo per il quale è in corsa anche un altro ex Inter, Walter Mazzarri - fa sapere Sky Sport -. "Oggi è iniziata la partnership ufficiale di Clarence Seedorf, una delle leggende del calcio mondiale, con l'Esteghlal FC. La sua esperienza servirà a costruire un nuovo futuro per l'Esteghlal. Il suo ingresso simboleggia l'inizio di un percorso che mira ad allineare la struttura tecnica del club a standard scientifici e moderni", ha detto il CEO del club, Nazari Joybari.