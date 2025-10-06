I biglietti per assistere al match Union Saint-Gilloise-Inter, in programma al 'Joseph Marien di Forest' di Bruxelles il prossimo 21 ottobre, saranno in vendita a partire da mercoledì 8 ottobre, alle 12. Sarà possibile acquistare un solo biglietto per se stessi, al prezzo di 32 euro: il tagliando sarà nominativo e non sarà cedibile e sarà in vendita su trasferte.inter.it. Agli acquirenti verranno inviate tutte le informazioni per la consegna del biglietto nei giorni successivi all'acquisto.

IMPORTANTE: L'acquisto dei biglietti per le trasferte della League Phase della UEFA Champions League è riservato agli iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club.

BIGLIETTI UNION SG-INTER: FASI DI VENDITA

FASE 1 | ABBONATI – dalle 12:00 di mercoledì 8 ottobre Tutti gli abbonati alla stagione 2025-26 potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi, fino a esaurimento disponibilità. È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) al proprio profilo su inter.it

FASE 2 | SOCI Inter Club – dalle 10:00 di giovedì 9 ottobre Tutti i soci Inter Club attivi potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi, fino a esaurimento disponibilità. È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it

FASE 3 | Salvo disponibilità residue Dalle ore 16:00 di giovedì 9 ottobre tutti gli iscritti a INTERISTA potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi.