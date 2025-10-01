Dopo quanto preannunciato nei giorni scorsi, adesso è ufficiale: Stefano Sensi è un nuovo giocatore dell'Anorthosis Famagosta FC. Il club di Cipro annuncia l'arrivo del centrocampista trentenne di Urbino che dopo la parentesi chiusa a Monza riparte da Cipro. "L'Anorthosis dà il benvenuto a Stefano Sensi nella sua famiglia e gli augura ogni successo con la Fenice sul petto" si legge sul sito ufficiale del club.