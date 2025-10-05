Venerdì prossimo, l'Inter e l'Atletico Madrid daranno via ad una partita amichevole valida per la FDRL Cup in quel di Bengasi, in Libia. Una prima volta storica per il club nerazzurro nel Paese nordafricano e una decisione, quella dell'Inter, che, come riporta il portale North Africa News, nasce dalla sua responsabilità sociale e dal suo sostegno agli sforzi di ricostruzione e pace in Libia, un gesto simbolico che riflette la solidarietà dei club internazionali con il popolo libico.
Questo evento sportivo mondiale invia un messaggio forte che conferma il ritorno della Libia alla sicurezza e alla stabilità e la sua disponibilità a ospitare importanti eventi sportivi internazionali, contribuendo al riposizionamento del Paese sulla mappa sportiva mondiale.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
