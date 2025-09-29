Dopo la pesantissima scoppola rimediata dall'Omonia Nicosia, che si è imposto per 5-0 in trasferta, la portavoce dell'Anorthosis Famagosta Stella Markou ha preso la parola ai microfoni dell'emittente radiofonica Sport FM 95.0. Ringraziando i tifosi per aver applaudito la squadra al quarto gol e soprattutto confermando l'imminente arrivo di Stefano Sensi: "Ha superato i test medici ed ergometrici, ha firmato un contratto 1+1 e verrà annunciato ufficialmente entro la giornata. Con il suo acquisto, la campagna trasferimenti del club può dirsi chiusa".