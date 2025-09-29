Laurent Blanc non è più l'allenatore dell'Al-Ittihad. Il tecnico francese è stato esonerato e, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, in corsa per la successione ci sarebbero anche altri due ex nerazzurri. Uno è Luciano Spalletti, il secondo è Sergio Conceiçao. Tra i nomi segnalati c'è anche quello di Xavi.

29 settembre 2025
Autore: FcInterNews Redazione
