Laurent Blanc non è più l'allenatore dell'Al-Ittihad. Il tecnico francese è stato esonerato e, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, in corsa per la successione ci sarebbero anche altri due ex nerazzurri. Uno è Luciano Spalletti, il secondo è Sergio Conceiçao. Tra i nomi segnalati c'è anche quello di Xavi.

🚨🟡️ Xavi, Luciano Spalletti and Sergio Conceição have been approached by Al Ittihad after Blanc got sacked.



Al Ittihad are now assessing managerial candidates. pic.twitter.com/0lsAUu1tCT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2025