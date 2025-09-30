Intervistato da Sky Sport dopo Chelsea-Benfica, José Mourinho, stuzzicato dallo studio, ha ricordato l'impresa che fece la sua Inter a Stamford Bridge nel 2010, eliminando i Blues agli ottavi di finale: "Quella gara fu il passo gigantesco per vincere la Champions, giocavamo contro il Chelsea di Carlo (Ancelotti, ndr), che prima era stato mio: era una squadra incredibile. Mentalmente quella vittoria ci ha fatto capire che potevamo farcela", il ricordo di Mou. Prima di tornare alla stretta attualità: "La gara con la Juve? A Torino non sarò ricevuto come a Londra, ma mi fa piacere giocare lì, in uno stadio fantastico. Juve e Benfica sono due giganti del calcio".