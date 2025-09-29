Intervistato da DAZN prima di Parma-Torino, Kristjan Asllani ha spiegato quali sono i suoi nuovi compiti tattici nel centrocampo a due di Marco Baroni, lui che è sempre stato abituato a giocare in una mediana a tre: "Sinceramente, ho sempre preferito giocare a tre e fare il vertice basso, però adesso qui stiamo giocando a due e mi trovo bene - le parole dell'ex giocatore dell'Inter -. Sicuramente devo migliorare perché è una cosa nuova per me, è una cosa nuova anche in fase difensiva perché giocando con due e andando a uomo devo seguire l'altro centrocampista a tutto campo. Quindi è una cosa nuova. Sono contento e cercherò sempre di migliorare partita dopo partita".