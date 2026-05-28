Ancora un sorpasso ai danni di Thiago Motta che nella candidatura alla panchina del Lille sembra aver perso terreno per Davide Ancelotti. Il figlio dell'attuale ct del Brasile ha superato la concorrenza dell'ex centrocampista dell'Inter ed ex allenatore della Juve, alla ricerca dell'avventura per la ripartenza dopo il naufragio torinese.

L'italo brasiliano sembrava il favorito del presidente del club francese che per il post-Genesio aveva in lista anche Stéphane Dumont e Dimitri Farbos - si legge su MARCA che dà la notizia della scelta finale dei transalpini che hanno virato sull'ormai ex vice del padre Carlo, reduce dall'esperienza in solitaria al Botafogo -. Una scelta che riporta di fatto Thiago Motta sul mercato, e chissà che non possa tornare anche a suggestionare qualche club italiano in questo giugno alle porte, rovente sulle panchine.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 28 maggio 2026 alle 21:30
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi