Ancora un sorpasso ai danni di Thiago Motta che nella candidatura alla panchina del Lille sembra aver perso terreno per Davide Ancelotti. Il figlio dell'attuale ct del Brasile ha superato la concorrenza dell'ex centrocampista dell'Inter ed ex allenatore della Juve, alla ricerca dell'avventura per la ripartenza dopo il naufragio torinese.

L'italo brasiliano sembrava il favorito del presidente del club francese che per il post-Genesio aveva in lista anche Stéphane Dumont e Dimitri Farbos - si legge su MARCA che dà la notizia della scelta finale dei transalpini che hanno virato sull'ormai ex vice del padre Carlo, reduce dall'esperienza in solitaria al Botafogo -. Una scelta che riporta di fatto Thiago Motta sul mercato, e chissà che non possa tornare anche a suggestionare qualche club italiano in questo giugno alle porte, rovente sulle panchine.