Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Samuele Miulattieri, ex attaccante passato dal vivaio dell'Inter, ora in forza al Deportivo La Coruna, ha trattato anche il tema ormai annoso della presunta mancanza di talenti nel calcio italiano: "Io non sono nessuno per dire o pensare una cosa del genere - la sua premessa -. Racconto volentieri ciò che mi è accaduto quando sono uscito dalla Primavera dell'Inter da capocannoniere de campionato: in Serie B non mi prendeva nessuno o, se lo facevano, mi prospettavano di essere la riserva delle riserve. Avevo delle offerte dalla Serie C, poi arrivò il Volendam (seconda serie olandese all'epoca, ndr). Mi scrisse il direttore e il mister Jonk, che ha collaborato con Cruijff per rivoluzionare il settore giovanile dell'Ajax e ora è il vice di Koeman all'Olanda. Non ho avuto dubbi e mi sento di dire che feci la scelta giusta, è stato lo step intermedio perfetto dopo la Primavera e prima di giocare in Serie B e Serie A. Lì mi ha trasformato in attaccante puro".