Il Como si appresta a lavorare per allestire la rosa in vista della prossima stagione, quando dovrà affrontare la Champions League. Primo problema: non ci sono tanti italiani in rosa, il che mette in difficoltà i lariani per la compliazione delle liste. Secondo Cronache di spogliatoio, la dirigenza starebbe guardando a due ex interisti.

Il primo è un difensore, Lorenzo Pirola, negli ultimi anni all'Olyimpiakos. Lombardo di Carate Brianza, dal 2024 gioca in Grecia dopo l'esperienza nel settore giovanile dell'Inter e quelle tra Monza e Salernitana. Il secondo ex nerazzurro nel mirino è invece Sebastiano Esposito, che nell'ultima stagione ha giocato a Cagliari riuscendo a centrare la salvezza da protagonista.