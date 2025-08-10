Secondo Sky Sport, il Milan avrebbe mosso passi concreti per provare a ingaggiare dal Genoa Koni de Winter, individuato come il profilo più adatto per sostituire il partente Malick Thiaw, destinato al Newcastle per la cifra di 40 milioni di euro. I rossoneri, stando a quanto svelato da Gianluca Di Marzio, avrebbe operato il sorpasso ai danni dell'Inter, che negli scorsi giorni aveva fatto un tentativo per bloccare il belga in previsione di un'eventuale addio di Yann Bisseck o Benjamin Pavard. ll Diavolo, aggiunge l'esperto di mercato, conta di definire l'accordo col giocatore per poi cercare l'intesa col Grifone sui 18 o 20 milioni di euro più bonus o percentuale sulla futura rivendita.