Il mercato dell'Inter potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, anche perché oggi farà ritorno dalle vacanze il presidente Beppe Marotta. La prossima settimana, sottolinea Tuttosport, può essere decisiva decisiva sul fronte Ademola Lookman: il nigeriano si sta sempre allenando in un resort in Algarve mentre l’Atalanta continua a restare inflessibile (non fa un prezzo e vuole stabilire le modalità dell’eventuale cessione). Toccherà lavorare con diplomazia e in quello Marotta è un maestro.