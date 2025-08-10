Dopo la doppia amichevole contro il Racing Santander, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha fatto il punto della situazione in vista del debutto ufficiale di Coppa Italia contro la Virtus Entella. Parlando anche brevemente del mercato: "Manca ancora qualcosa per completare la rosa, ma la società sa ciò che può servire. Di certo non bisogna farsi prendere dalla frenesia, ma fare scelte ponderate". La prima dovrebbe essere l'attaccante dell'Inter Sebastiano Esposito, per il quale si attende la fumata bianca nelle prossime ore. 

Sezione: News / Data: Dom 10 agosto 2025 alle 19:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print