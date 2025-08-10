A due settimane dall'esordio in campionato contro il Torino l'Inter di Cristian Chivu sta dando indicazioni diverse rispetto al Mondiale per Club, dove il romeno ha evitato di stravolgere il contesto. Ora la nuova direzione tecnica si vede maggiormente e il contraccolpo della finale di Champions è stato superato, evidenzia il Corriere dello Sport. La grinta e il carattere sono quelli tipici di Chivu e il gruppo nerazzurro non si è mai disunito di fronte alla doppia difficoltà causata dallo svantaggio a freddo e dall'espulsione di Calhanoglu dopo poco più di mezz'ora. Un aspetto significativo è che, come si è visto a Monaco e non avveniva da un paio di anni, "adesso l’Inter ha un attacco completo con più alternative di gioco. Non è soltanto una questione di gol, ma anche di occasioni prodotte e minacce concrete in area di rigore. La rete decisiva di Bonny ha confermato che il colpo è stato azzeccato mentre il giovane Pio Esposito si è fatto notare per aver vinto tutti i duelli ingaggiati con gli avversari. In più c’è la solita certezza, ossia capitan Lautaro".
Inoltre, non esiste più un unico dogma tattico, perché la squadra può avere diverse varianti e passare anche alla difesa a quattro in caso di necessità: "Dal centrocampo in su c’è licenza di svariare e se prima si andava molto sugli esterni adesso si prova a saltare l’uomo, puntando sul cambio di passo (in attesa che tornino anche Frattesi e Zielinski). A questo proposito la menzione speciale va a Sucic, già lanciato nel futuro nelle vesti di nuovo Mkhitaryan".
Chiaramente non ci sono solo buone notizie, qualche correttivo va ancora apportato soprattutto in difesa dove la tenuta non sembra ai massimi livelli: "Acerbi e De Vrij al centro potrebbero non bastare, ma anche come braccetti sia Pavard sia Bisseck dovranno dare maggiori garanzie in marcatura rispetto all’anno scorso. Un rinforzo potrà tornare utile. Lo schermo davanti alla difesa potrebbe essere l’alternativa alla regia di Calhanoglu, ammesso che Chivu voglia affrancarsi dal faro delle ultime stagioni. Infine tra chi dovrà crescere in fretta c’è Thuram, costretto ancora a inseguire rispetto ai compagni e non proprio a suo agio quando deve allargarsi per fare spazio agli incursori".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 10:56 Gazzetta di Parma - Cuesta punta su Leoni, che risponde presente. Il mercato non distrae
- 10:42 CdS - Il messaggio di Donnarumma: "N. 1". E Luis Enrique non lo metterà ai margini
- 10:28 GdS - Inter, progetto offensivo estremo: Lookman non copre, ma in attacco è letale
- 10:14 Zazzaroni: "Pare che Percassi cederebbe Lookman alla stessa cifra di Koopmeiners"
- 10:00 TS - Marotta torna dalle vacanze, via al lavoro di diplomazia per Lookman
- 09:46 CdS - Più opzioni offensive, elasticità tattica e grinta: l'Inter di Chivu è diversa. Ma servono correttivi
- 09:31 GdS - Sucic il jolly e le due torri: il nuovo che avanza fa felice l'Inter
- 09:17 Altobelli: "Solo 3-4 attaccanti più forti di Lautaro. Siamo l'Inter, un'altra stagione senza titoli non esiste"
- 09:13 TS - Il Milan può fiondarsi su Leoni, ma l'Inter ha due motivi per essere fiduciosa
- 09:08 CdS - 'C'è solo l'Inter' nella playlist estiva di Lookman. I nerazzurri attendono con fiducia, Chivu pronto a cambiare per lui
- 08:55 Ausilio, dal grave infortunio alla dirigenza dell'Inter: "Ecco i colpi di cui vado fiero. L'errore? Kvaratskhelia"
- 08:41 TS - Pavard in uscita dall'Inter, ma i numeri non aiutano. Bloccato De Winter
- 08:27 CdS - Ceduto Thiaw, il Milan cerca il sostituto: c'è budget per lo sgarbo all'Inter
- 08:14 GdS - Dalla pace con Calhanoglu alle condizioni fisiche: Lautaro è tornato guida
- 08:00 Luis Henrique: "Inter, sta nascendo una squadra vera, Chivu mi invita a rischiare. Dumfries, sfida che cercavo"
- 00:00 Le indicazioni del test monegasco, in attesa dei movimenti di mercato
- 23:45 UFFICIALE - Il PSG contrattualizza Chevalier. Ora Donnarumma è sul mercato?
- 23:30 L'Inter U18 travolge 5-0 in amichevole la Juniores del Foligno
- 23:15 Budel elogia Sebastiano Esposito: "Tecnicamente molto forte, sarebbe perfetto per il Cagliari"
- 23:00 Lotta Scudetto, Valentini: "Napoli resta favorito, sotto metto Milan, Inter e Juventus"
- 22:46 È iniziata la Coppa Italia-Frecciarossa: rotondo successo della Virtus Entella contro la Ternana
- 22:35 GdS - Sebastiano Esposito al Cagliari, affare chiuso: all'Inter 4 milioni e il 40% sulla futura rivendita
- 22:32 Club Brugge, Stankovic felice per la vittoria nel derby: "Il viaggio è appena iniziato"
- 22:18 Leoni resta al Parma o va via? Cuesta parla del mercato in generale: "Tutto è possibile"
- 22:02 Dall'Arabia Saudita confermano: "Al Hilal in trattativa avanzata con un direttore sportivo di una big italiana"
- 21:48 SI - L'Al Hilal cerca un direttore sportivo: tra i nomi più apprezzati c'è anche quello di Ausilio
- 21:34 L'Unione Sarda - Sebastiano Esposito vicino al Cagliari, contratto di cinque anni: già ad Asseminello lunedì?
- 21:20 Genoa di rimonta a Rennes. Carboni non brilla, solo panchina per De Winter
- 21:07 Ventura applaude le U23: "Il passaggio tra giovanili e Serie A è troppo grande"
- 20:53 SI - Taremi ancora in permesso. Nessuna offerta per lui, per ora solo sondaggi
- 20:39 Sondaggio dell'Al Nassr di CR7 e Brozovic con l'entourage di Calhanoglu
- 20:25 Thiaw al Newcastle può influire sul mercato dell'Inter: c'è il rischio di dover scegliere tra Lookman e Leoni
- 20:11 Dopo il rifiuto di Taremi, il Flamengo ha virato su un altro attaccante
- 19:57 SM - Per il Milan il post Thiaw è Leoni: nei prossimi giorni contatto con il Parma
- 19:42 ESPN - Tre club sulle tracce di Donnarumma. C'è anche l'Inter
- 19:28 Satriano pronto al riscatto: "Ho recuperato dal mio infortunio, ora il Lens e il Mondiale"
- 19:14 Bonavita: "Inter scuola di vita. Chivu si fidava di me, spesso raccontava al gruppo di sé"
- 19:00 Luciano: "Ronaldo in Brasile è come un dio. Senza problemi avrebbe vinto 10 Palloni d'Oro"
- 18:45 Euro2032, a rischio la presenza di Milano e Napoli. Ma in bilico è anche l'organizzazione dell'Italia
- 18:30 Divieto pubblicità scommesse, Abodi: "Presto confronto tra le parti. Così si favorisce il gioco illegale"
- 18:15 Parma sconfitto per 2-1 in amichevole dall'Heidenheim. Leoni in campo per tutto l'incontro
- 18:00 Stankovic, prima da titolare al Club Bruges con vittoria nel derby: Cercle superato 2-0
- 17:45 Dumfries candidato al Pallone d'Oro, su Instagram la soddisfazione dell'amico Gakpo
- 17:30 GS - Calhanoglu via dall'Inter solo per cifre clamorose. Con Chivu si prepara un 'aggiornamento'
- 17:15 Martedì nuovo test per l'Inter di Chivu contro il Monza: ecco come trovare i biglietti
- 17:00 GdS - Il Bologna bussa alla porta dell'Inter per Kristjan Asllani: alta la richiesta, ma c'è un'opportunità
- 16:45 Marianella: "Lookman, comportamento vergognoso. All'Inter serve però ci sarebbero altre priorità"
- 16:30 Capello: "Camarda ha superato l'esame San Siro, Pio Esposito no. E se Chivu punta Lookman..."
- 16:15 Vicenza, l'ex DS Matteassi: "Sul conto di Vecchi ho sentito tante ca...te, è un grande professionista"
- 16:00 GdS - Milan, Comuzzo avanti su Leoni per il dopo-Thiaw: primi contatti per il difensore viola
- 15:45 Il rammarico di Pedri: "Una finale di Champions tra Barça e PSG sarebbe stata combattuta"
- 15:30 De Winter, incontro a Monaco tra i dirigenti di Inter e Genoa. Nerazzurri priorità assoluta per il belga
- 15:15 Newcastle-Thiaw, affare fatto per 35 mln. Ora è ballottaggio in difesa per il Milan: Leoni o Comuzzo
- 15:00 Lookman, Zazzaroni: "Trimboli ha il mandato di venderlo in Premier". Poi però arriva la smentita: "Errore mio"
- 14:45 Aidoo: "Scudetto Primavera e debutto in prima squadra, ringrazio l'Inter per queste esperienze"
- 14:30 Sebastiano Esposito vola verso Cagliari, anche per Sport Mediaset affare quasi fatto: le cifre
- 14:15 Donadoni: "Inzaghi andando all'Al-Hilal ha fatto la scelta che riteneva più opportuna per lui"
- 14:00 Serena: "Ecco perché l'Inter ha preso Bonny. Ha potenza e corsa, è un giocatore interessante"
- 13:45 Antognoni: "Scudetto, Inter e Napoli in prima fascia. Dietro ci sono Milan e Juventus"
- 13:30 Romano: "Liverpool sempre più forte su Leoni. Bisseck, la Premier non è un'ossessione"
- 13:15 Di Napoli: "Se l'Inter continua a fare risultati si crea entusiasmo, altrimenti..."
- 13:00 F. Rossini: "Lookman fa del male a se stesso, non alla squadra. Guardi Koopmeiners"
- 12:45 Zazzaroni: "Lookman ci mette la faccia e anche qualcos'altro. Calhanoglu-Lautaro: pace. Sucic e Luis Henrique..."
- 12:30 Lotta Scudetto, Brignoli: "Per il Napoli ripetersi è più difficile che vincere. Sull'Inter e la Juve..."
- 12:15 UFFICIALE - L'Inter manda Aidoo in prestito alla Pergolettese
- 12:00 Collovati: "Lookman, Inter corretta. Ma basta con questi ricatti"
- 11:45 Pio Esposito, ingresso da guerriero: vinti tutti i duelli in cui è stato protagonista
- 11:30 Corsera - Clamoroso Donnarumma: il Psg sceglie Chevalier e l'azzurro finisce sul mercato. Ipotesi Inter valida a una condizione
- 11:16 Gazzetta di Parma - Leoni: l'Inter farà di tutto per accontentare Chivu
- 11:02 TS - L'eccezione di Taremi: passo indietro per non ostacolare l'Inter. Tutti i compagni...