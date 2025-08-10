Alessandro Spillo Altobelli è uno che di attaccanti se ne intende. Non a caso, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, tesse le lodi per il Lautaro Martinez visto a Monaco: "Sempre il solito Toro, affamato di gol e soprattutto di trofei. A Montecarlo ha segnato un gran gol, i nuovi arrivati lo aiuteranno. Spero sia un anno carico di soddisfazioni, siamo l'Inter e abbiamo bisogno di tornare a vincere. Un altro anno senza titoli non esiste. Lautaro meriterebbe di vincere il Pallone d'Oro, gli serve una stagione al top tra Inter e Nazionale argentina. Magari vince un altro Mondiale come in Qatar. In questo momento ce ne sono solo 3-4 più forti di lui, la società deve fare tutto perché chiuda la carriera in nerazzurro. Capocannoniere? Bonny, Esposito, Thuram e forse Lookman possono dargli una mano. Ecco, magari arrivasse Ademola...".